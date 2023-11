Mantova-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Pergolettese, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista deve rispondere alla vittoria della Triestina che si è imposta sul campo dell’Alessandria, ribadendo la forza e la volontà di avere progetti ed ambizioni importanti per questa stagione. Il Mantova se la vedrà contro la Pergolettese, match in diretta su Sky Sport 254 e NOW.