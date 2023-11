LIVE – Carrarese-Pescara, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Grande attesa per il fischio d’inizio di Carrarese-Pescara, match della dodicesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Fischio d’inizio alle 14:00 di domenica 5 novembre. In campo quinta contro quarta in classifica. A separarle tre punti. Un big match dai piani alti, quindi, che potrebbe ridisegnare la classifica del girone. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio.

Carrarese-Pescara (ore 14:00)