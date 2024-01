Capo Verde-Mauritania oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa d’Africa 2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Capo Verde-Mauritania, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Capo Verde finora è stata una delle grandi sorprese della rassegna continentale e ha intenzione di proseguire su questa strada per raggiungere i quarti di finale. Anche la Mauritania, dal suo canto, spera di continuare il proprio cammino nel torneo. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 29 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

