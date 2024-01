Serie A, scommesse: quasi un italiano su due vede l’Inter campione d’Italia

Con una vittoria domenica prossima contro la Juventus, l’Inter può di fatto chiudere o quasi i giochi in chiave scudetto. A +1 con una partita in meno, la squadra nerazzurra andrebbe a +4 sui rivali per il titolo, e poi con un altro successo nel recupero con l’Atalanta sarebbero in tal caso ben 7 le lunghezze sulla prima inseguitrice, difficilmente colmabile nei confronti di una squadra, quella di Inzaghi, che ha dimostrato di essere spietata e quasi perfetta. Ed è per questo che secondo quando riferisce Planetwin365, per quasi un italiano su due lo scudetto andrà proprio all’Inter, mentre solo il 19% degli scommettitori adesso crede nei bianconeri.

Gli esperti di Snai spingono per il primo tricolore di Simone Inzaghi: si gioca a 1,33, mentre la Juve è bancata a 3,50. E le quote dello scontro diretto di San Siro parlano chiaro: Inter tra 1,82 e 1,87, segno 2 addirittura a 4,50, il pareggio paga 3,30 volte la posta.