Canada-Australia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Mondiali femminili 2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Canada-Australia, match valevole per a terza giornata del gruppo B dei Mondiali femminili 2023 di calcio, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La squadra nordamericana va a caccia di un successo o almeno di un pareggio, che le consentirebbe di staccare il pass per gli ottavi di finale. La Nazionale dell’Oceania, invece, ha assolutamente bisogno di vincere per proseguire il proprio cammino nel torneo. La partita andrà in scena alle ore 12:00 di lunedì 31 luglio e al momento non è prevista una copertura televisiva, mentre lo streaming sarà affidato al sito ufficiale Fifa.

CALENDARIO, ORARI E TV

RISULTATI E CLASSIFICHE