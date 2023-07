Ciclismo su pista, Mondiali Glasgow 2023: calendario e programma completo, tutte le gare e gli orari

Il calendario e il programma completo del ciclismo su pista ai Mondiali di Glasgow 2023, che per la prima volta nella storia riuniranno in un’unica rassegna iridata tutte le discipline (strada, pista, BMX e Mountain Bike). Grande attesa per gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto presso il Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, dove l’Italia cercherà risultati di peso per avvicinarsi al meglio all’appuntamento olimpico con Parigi 2024. Occhi puntati ovviamente sull’inseguimento a squadre maschile, ma anche a livello individuale i ragazzi e le ragazze della spedizione azzurra possono fare molto bene. Di seguito il calendario completo e dettagliato, con Sportface che vi terrà aggiornati costantemente sui risultati del Mondiale 2023 di ciclismo su strada.

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

Il calendario completo del ciclismo su pista (orari italiani)

Giovedì 3 agosto

10:30 Batterie

Inseguimento a squadre maschile

Team sprint femminile

Team sprint maschile

Inseguimento individuale femminile

18:00 batterie e finali

Team sprint femminile – round 1

Inseguimento individuale femminile – finale

Team sprint femminile – finale

Scratch 15 km maschile – finale

Venerdì 4 agosto

10:30 Batterie

Inseguimento femminile a squadre

500 metri femminili

19:45 batterie e finali

Inseguimento a squadre maschile – round 1

500 metri femminili – finale

Team sprint maschile – round 1

Scratch femminile 10 km – finale

Team sprint maschile – finale

Sabato 5 agosto

12:15 batterie

200 metri maschili – qualifiche

Inseguimento femminile a squadre – round 1

Sprint maschile – sedicesimi e ottavi di finale

19:20 batterie e finali

Keirin femminile – round 1

Inseguimento maschile a squadre – finale

Keirin femminile – ripescaggio round 1

Inseguimento femminile a squadre – finale

Domenica 6 agosto

11:25 batterie

Inseguimento maschile individuale – qualificazioni

Keirin femminile – round 2

Sprint maschile – quarti di finale

Omnium maschile – Scratch

19:15 batterie e finali

Keirin femminile – round 3

Omnium maschile – Tempo race

Corsa a eliminazione femminile

Inseguimento maschile individuale – finale

Omnium maschile – Elimination race

Keirin femminile – finale

Omnium maschile – Corsa a punti

Lunedì 7 agosto

12:30 batterie

200 metri femminili – qualificazioni

Sprint maschile – semifinali

Sprint femminile – sedicesimi di finale

19:30 Finali

Corsa a eliminazione maschile

Sprint maschile – finale

Madison femminile 30 km

Martedì 8 agosto

13:30 batterie

Sprint femminile – ottavi di finale

Sprint femminile – quarti di finale

1 km maschile – qualificazioni

18:25 batterie e finali

1 km maschile – finale

Keirin maschile – round 1

Corsa a punti femminile 25 km

Keirin maschile – ripescaggio round 1

Madison maschile

Mercoledì 9 agosto

18:30 batterie e finali

Sprint femminile – semifinali

Omnium femminile – scratch

Keirin maschile – round 2

Sprint femminile – finale

Keirin maschile – round 3

Omnium femminile – Elimination race

Corsa a punti maschile 40 km

Keirin maschile – finale

Omnium femminile – corsa a punti