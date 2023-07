Sci alpino, Val Gardena consegna dossier di candidatura per Campionati del Mondo del 2029

Il Saslong Classic Club ha consegnato alla sede Fis il dossier per i Campionati del Mondo di sci alpino del 2029 in Val Gardena. Il progetto, sostenuto da Fisi e dal suo Presidente Flavio Roda, è stato redatto da un team di otto esperti che nell’ultimo anno e mezzo ha redatto la cartella di candidatura. Il dossier presenta la visione dell’evento, il modo di organizzarlo e ospitarlo oltre ad aspetti tecnici (logistica, piste, programma di gara, statistiche meteo), dati finanziari e legali (budget, assicurazioni), misure di marketing e comunicazione, ma anche approfondimenti sulle peculiarità culturali dei rispettivi territori.

“La nostra candidatura si basa su quattro pilastri – spiega Rainer Senoner, presidente del Saslong Classic Club e del Comitato di candidatura- sportività, eredità per le generazioni future, partecipazione e rispetto per l’ambiente. Valori che sono condivisi anche dalla Federazione Italiana Sport Invernali FISI, nostro principale sostenitore. Vorrei ringraziare il nostro team per la preparazione del dossier, ma anche tutte le istituzioni e i partner che credono nel nostro grande sogno di un Campionato del Mondo di Sci Alpino in Val Gardena nel 2029. Speriamo sinceramente che, tra una decina di mesi, la FIS ci dia la sua fiducia”

“La Federazione Italiana Sport Invernali ha supportato fin dall’inizio il progetto di candidatura della Val Gardena, ritenendolo altamente competitivo a livello mondiale e meritevole dell’attenzione e dell’apprezzamento da parte di tutte le componenti della Federazione internazionale – le parole del Presidente della FISI, Flavio Roda -. Ora si tratta di affrontare la parte finale della candidatura e di convincere i futuri votanti della bontà della proposta italiana per il 2029. Anche in questo caso, saremo a fianco del Comitato organizzatore, profondendo il massimo dell’impegno affinché il Mondiale arrivi in Val Gardena, e diventi così il prossimo grande evento sportivo della montagna italiana”.

Alla fine di settembre la riunione autunnale della Fis a Zurigo dove il dossier sarà presentato alla Commissione di valutazione della FIS. Dopo la presentazione finale al prossimo Congresso FIS di Reykjavik, martedì 4 giugno 2024 il Comitato esecutivo FIS assegnerà i Campionati del Mondo 2029.