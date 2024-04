F1, i precedenti Ferrari nel GP del Giappone: 7 successi, 5 di Schumacher

Domenica 7 aprile 2024 segna una tappa significativa nella storia del GP del Giappone di Formula 1, poiché sarà la 38ª edizione della gara e la prima in assoluto ad essere disputata in primavera. Tradizionalmente, infatti, la Ferrari e la Formula 1 hanno visitato il circuito di Suzuka in autunno, ma quest’anno si è deciso di cambiare la programmazione nel segno dell’ecosostenibilità (vista la “vicinanza” tra Australia, teatro della scorsa tappa del Circus, e il Giappone, ndr) e della sicurezza dei piloti, in quanto la gara teoricamente non dovrebbe essere ostacolata da piogge troppo pesanti.

Storicamente, il GP del Giappone si è tenuto su due tracciati: a Suzuka, in cui è andato in scena per ben 33 volte, mentre nei bienni 1976-1977 e 2007-2008 l’evento è stato spostato al Fuji Speedway. Pertanto, la Ferrari ha un lungo legame con il GP del Giappone, dal quale ha ricavato sette vittorie complessive, con la prima che risale al 1987, anno di debutto del circuito di Suzuka, che venne dominato da Gerhard Berger a bordo della F1-87. 10 anni dopo, la Rossa si ripresenta sul gradino più alto del podio con Michael Schumacher, che replica il primo posto anche negli anni 2000, 2001, 2002 e 2004, mentre nel 2003 fu Rubens Barrichello a vincere per la Ferrari. Tuttavia, dopo il 2004, la scuderia di Maranello non è più riuscita a vincere sul circuito di Suzuka, succube sia dello strapotere della Mercedes che della Red Bull.

Inoltre, è proprio a Suzuka che la rivalità tra Ayrton Senna e Alain Prost raggiunse il picco massimo: il pilota francese, passato alla Ferrari nel 1990 dopo che divenne campione con la McLaren spodestando Senna, fu speronato dal pilota brasiliano alla prima curva, ripagando con la stessa medicina ciò che avvenne l’anno prima, quando i due piloti erano entrambi in McLaren e, anche in quella occasione, si resero protagonisti di incidenti mirati per minarsi l’un l’altro.

Ciononostante, il circuito di Suzuka è diventato un ottimo terreno di caccia per la Rossa, in quanto la Ferrari può vantare 26 piazzamenti a podio in questo tracciato, con piloti storici come Jean Alesi, Eddie Irvine, Felipe Massa e Sebastian Vettel, oltre a Schumacher. Per quanto riguarda i piloti attuali della Ferrari, Charles Leclerc ha ottenuto risultati positivi in passato, archiviando un terzo posto nel 2022, mentre Carlos Sainz ha una storia più altalenante, con ritiri e piazzamenti intermedi nelle stagioni precedenti.

Con la recente vittoria conquistata in terra australiana, la Ferrari si presenta nella terra del Sol Levante con grande slancio, apportando, inoltre, delle modifiche alla carenatura della sospensione triangolare per generare una migliore aerodinamica e mettere in difficoltà la Red Bull, seppur il Giappone sia notoriamente terreno fertile per la scuderia di Milton Keynes.