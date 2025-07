Dopo lo stop nella trattativa con Kolo Muani, i bianconeri accelerano per il sostituto: pronti 50 milioni sul piatto

La rivoluzione bianconera è appena cominciata. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, conclusa con la qualificazione in Champions League ma senza acuti, la Juventus è pronta a voltare pagina. La conferma di Igor Tudor in panchina e il rinnovato assetto dirigenziale sono solo i primi passi verso un cambiamento profondo che passerà, inevitabilmente, dal mercato.

Il nome di Karim Adeyemi è tornato alla ribalta nei pensieri della Juventus. Non si tratta di una novità assoluta, visto che il giovane attaccante tedesco era già stato seguito con attenzione dai bianconeri la scorsa estate, ma ora la situazione sembra evolversi con maggiore concretezza. Il contratto del classe 2002 con il Borussia Dortmund si avvicina alla scadenza: circostanza che spinge i bavaresi ad ascoltare con più interesse eventuali offerte e questa potrebbe rappresentare l’estate giusta per un suo trasferimento.

Nella scorsa sessione di mercato, l’ex direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, insieme al suo collaboratore Pompilio, aveva effettuato un tentativo di avvicinamento a Monaco di Baviera, a casa di Adeyemi, con l’obiettivo di convincerlo a sposare il progetto bianconero. L’apertura del giocatore era stata solo parziale e la richiesta economica del Borussia si era rivelata troppo alta.

I rapporti tra Juventus e Borussia Dortmund sono ottimi: le due squadre si affronteranno il prossimo 10 agosto in un’amichevole a Dortmund, occasione perfetta per discutere e provare a trovare un accordo. Adeyemi ha sempre manifestato un interesse particolare per la Serie A e, in particolare, per la Juventus. Il ritorno di fiamma dei bianconeri su di lui sembra dunque naturale, soprattutto in un momento in cui la Juventus cerca un’alternativa valida a Kolo Muani, il cui futuro non è ancora del tutto certo.

Kolo Muani in stallo, la Juve prepara l’affondo per Adeyemi

Nonostante lo stesso Kolo Muani abbia più volte ribadito la volontà di restare a Torino, come anche durante il Mondiale per Club, in cui ha sottolineato: “Voglio restare qui, mi trovo alla grande con il gruppo e con l’allenatore”, la trattativa con il PSG resta alquanto è complicata.

Il Paris Saint-Germain non accetta più formule in prestito e chiede ora un impegno concreto: almeno un obbligo di riscatto da circa 50 milioni di euro. La Juve ha proposto un nuovo prestito con diritto di riscatto, ma l’offerta è stata rifiutata. I buoni rapporti tra i due club, rinsaldati anche dal reintegro della Juve nell’ECA, non sono bastati a sbloccare la situazione.

La trattativa è attualmente in stand-by. Se dovesse saltare, la Juventus rischierebbe di restare senza un attaccante di primo livello. In questo scenario, la Vecchia Signora potrebbe virare su Karim Adeyemi come possibile alternativa a Kolo Muani.

Il Borussia Dortmund sarebbe disposto a lasciar partire l’esterno tedesco per una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro: un investimento che la Juventus sta valutando con attenzione, considerandolo una innesto chiave per rilanciare il reparto offensivo e tornare competitiva anche a livello europeo.