Calendario gara-4 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario di gara-4 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile: ecco il programma dettagliato e le informazioni per vedere tutte le partite. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica sono tornare in campo per proseguire la corsa verso lo Scudetto. L’Itas Trentino e la Sir Safety Susa Vim Perugia sono approdate in semifinale vincendo le prime tre partite delle serie contro Valsa Group Modena e Rana Verona rispettivamente. La quarta giornata vede dunque sfidarsi solamente quattro formazioni. L’Allianz Milano, dopo aver vinto gara-1 in trasferta, va a caccia del successo davanti al proprio pubblico per pareggiare la serie contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza e rinviare il verdetto a gara-5. Ultima possibilità anche per la Cucine Lube Civitanova, che grazie al successo in gara-3 ha riaperto la serie contro la Mint Vero Volley Milano. Chi accederà alle semifinali? Non ci resta che scoprirlo seguendo le sfide che si preannunciano ancora una volta spettacolari.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, alcune partite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuitamente su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il calendario completo dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite della quarta giornata dei quarti di finale.

DOMENICA 24 MARZO

20.30 Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18.00 Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova – Diretta volleyballworld.tv