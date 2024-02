Calendario Europei tiro a segno 10m Gyor 2024: programma, orari e tv

Il calendario degli Europei di tiro a segno 10 metri 2024, in programma dal 26 febbraio al 2 marzo a Gyor, in Ungheria: ecco tutte le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la rassegna continentale, che nelle prime tre giornate vedrà impegnati i giovani della categoria juniores, mentre i seniores si giocheranno le medagli ma anche i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Infatti, conquisteranno una carta olimpica per il proprio Paese i migliori due atleti non ancora qualificati in ciascuna delle quattro gare individuali (carabina e pistola, sia maschili che femminili). Al via anche dodici azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne, che proveranno ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano.

STREAMING E TV – Gli Europei di tiro a segno di Gyor 2024 non godranno di copertura televisiva, ma tutte le finali (anche juniores) saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della ISSF – International Shooting Sport Federation. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con le cronache ed i risultati di tutte le gare per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato delle gare senior degli Europei di tiro a segno 2024.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024: DATE E ORARI DI TUTTI GLI SPORT

Calendario Europei tiro a segno Gyor 2024

GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO

8.45 Carabina mista – Qualificazioni

11.15 Pistola femminile – Qualificazioni

11.15 Carabina mista – Finale

13.15 Pistola maschile – Qualificazioni

15.15 Pistola femminile – Finale

17.00 Pistola maschile – Finale

VENERDI’ 1 MARZO

9.30 Carabina femminile – Qualificazioni

11.45 Carabina maschile – Qualificazioni

15.15 Carabina femminile – Finale

17.00 Pistola mista – Qualificazioni

17.00 Carabina maschile – Finale

18.45 Pistola mista – Finale

SABATO 2 MARZO

8.35 Carabina a squadre maschile – Qualificazioni

11.00 Pistola a squadre femminile – Qualificazioni

11.45 Carabina a squadre maschile – Finale

13.30 Carabina a squadre femminile – Qualificazioni

14.15 Pistola a squadre femminile – Finale

16.00 Pistola a squadre maschile – Qualificazioni

16.45 Carabina a squadre femminile – Finale

19.00 Pistola a squadre maschile – Finale