Calendario Europei canottaggio Szeged 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei di canottaggio 2024, in programma a Szged, in Ungheria, da giovedì 26 a domenica 28 aprile. Grande attesa per la rassegna continentale, valevole anche come torneo continentale di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi. Nel bacino remiero del Maty si qualificheranno alle Olimpiadi le migliori tre imbarcazioni nel singolo maschile e femminile e le due migliori imbarcazioni nel doppio pesi leggeri maschile e femminile. L’Italia (riserve comprese) si presenta al via con 44 atleti, 18 donne e 26 uomini), per un totale di 12 imbarcazioni. La squadra azzurra, che ha già conquistato il pass olimpico in cinque classi, va a caccia della carta per Parigi con singolo maschile e doppio pesi leggeri femminile, in attesa della Final Olympic Qualification Regatta di Lucerna.

STREAMING E TV – L'evento sarà visibile in diretta streaming su worldrowing.com, mentre semifinali e finali saranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay.

Calendario Europei canottaggio Szeged 2024

GIOVEDI’ 25 APRILE

10.05-13.40 Batterie canottaggio e paracanottaggio

VENERDI’ 26 APRILE

10.15-10.30 Batterie canottaggio e paracanottaggio

10.30-12.25 Ripescaggi canottaggio e paracanottaggio

SABATO 27 APRILE

10.30-10.40 Semifinali C/D canottaggio

10.40-11.10 Finali B canottaggio e paracanottaggio

11.20-11.55 Semifinali A/B canottaggio

13.05-15.30 Finali A canottaggio e paracanottaggio

DOMENICA 28 APRILE

9.00-09.05 Finali D canottaggio

9.05-09.20 Finali C canottaggio

9.20-10.15 Finali B canottaggio e paracanottaggio

11.35-14.30 Finali A canottaggio e paracanottaggio