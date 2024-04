Calendario Europei boxe Belgrado 2024: programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per gli Europei di boxe 2024, in programma da mercoledì 17 a domenica 28 aprile a Belgrado, in Serbia: ecco, di seguito, il calendario completo e tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna continentale di pugilato, tappa di passaggio nella corsa verso le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Europeo non assegnerà carte olimpiche, motivo per cui alcuni atleti hanno deciso di saltare l’evento e concentrarsi sul secondo ed ultimo torneo di qualificazione, in programma a Bangkok (Thailandia) dal 23 maggio al 3 giugno. Altre stelle del continente non saranno invece presenti in quanto già qualificati per Parigi e dunque concentrati a prepararsi al meglio per l’appuntamento a cinque cerchi. Questa scelta è stata fatta anche dalle stelle azzurre che già hanno conquistato il pass olimpico, fra cui spiccano i nomi di Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine. L’Italia si presenta dunque al via con una delegazione rinnovata di otto atleti e cinque atlete, pronti a dare il massimo per ben figurare e farsi spazio nell’Elite europea.

STREAMING E TV – Non è ancora noto se l’evento godrà di copertura televisiva o streaming. In ogni caso, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali e tutti i risultati degli azzurri e non solo per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato degli Europei di boxe di Belgrado 2024.

GIOVEDI’ 18 APRILE

Programma in via di definizione

VENERDI’ 19 APRILE

Programma in via di definizione

SABATO 20 APRILE

Programma in via di definizione

DOMENICA 21 APRILE

Programma in via di definizione

LUNEDI’ 22 APRILE

Programma in via di definizione

MARTEDI’ 23 APRILE

Programma in via di definizione

MERCOLEDI’ 24 APRILE

Programma in via di definizione

GIOVEDI’ 25 APRILE

Programma in via di definizione

VENERDI’ 26 APRILE

Giornata di riposo

SABATO 27 APRILE

Programma in via di definizione

DOMENICA 28 APRILE

Programma in via di definizione