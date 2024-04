Ciclismo, Freccia Vallone 2024: percorso e altimetria, un passaggio in più sul Mur de Huy

Mercoledì 17 aprile scatterà la seconda gara del terzetto di corse nelle Ardenne della stagione 2024, la Freccia Vallone. Saranno quasi 200 i km (199.1) che porteranno i corridori dalla storica Charleroi (trentesima volta partenza della corsa) alla mitica Huy. Percorso molto simile alla scorsa edizione con l’aggiunta di un altro passaggio sull’epico Mur de Huy, che verrà quindi affrontato ben quattro volte, l’ultima sarà proprio in coincidenza dell’arrivo a Huy. Saranno quattro i passaggi anche sulla Cote d’Ereffe. Dopo la partenza da Charleroi, la corsa non dovrebbe vivere di grandi emozioni per i primi 100 km. Si passerà per Fosses-La-Ville al km 17 e per Cote d’Yvoir al 43° km. L’Havelange introdurrà la carovana a Liegi. All’uscita da Liegi (km 90) dovrebbero esserci i primi sussulti. Gli ultimi 100 km vedranno i corridori affrontare quattro volte la Cote d’Ereffe e il Mur de Huy, perfettamente alternati dal km 91.2 al km 199.1. Non ci sarà il vincitore dello scorso anno Tadej Pogacar, ma Pidcock, Skjelmose, Matthews, Hirschi & co daranno il consueto spettacolo.

