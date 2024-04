Calendario Coppa del Mondo Tashkent 2024 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per la tappa di Tashkent della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica, in programma tra venerdì 26 e domenica 28 aprile: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire le gare in diretta. Il massimo circuito mondiale si sposta in Uzbekistan per un appuntamento che promette nuovamente spettacolo. L’Italia si presenta al via con le individualiste Giorgia Galli e Viola Sella, mentre rimangono a riposo Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e le Farfalle.

STREAMING E TV – Tutte le finali della World Cup di Tashkent 2024 di domenica 14 aprile verranno trasmesse in diretta tv su La7d dalle ore 11.30 con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma orario dettagliato della tappa di Tashkent della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO TASHKENT 2024 GINNASTICA RITMICA

VENERDI’ 26 APRILE

8.00 Qualifica delle Individualiste (cerchio e palla) – Gruppo A

9.50 Qualifica delle Individualiste (cerchio e palla) – Gruppo B (con l’Italia)

12.00 Qualifica delle Individualiste (cerchio e palla) – Gruppo C

14.50 Qualifica delle Squadre (5 cerchi)

SABATO 27 APRILE

8.10 Qualifica delle Individualiste (clavette e nastro) – Gruppo B (con l’Italia)

9.55 Qualifica delle Individualiste (clavette e nastro) – Gruppo C

12.30 Qualifica delle Individualiste (clavette e nastro) – Gruppo A

14.50 Qualifica delle Squadre (3 nastri e 2 palle)

DOMENICA 28 APRILE

9.00 Finale individuale al cerchio

9.40 Finale individuale alla palla

10.15 Finale di squadra 5 cerchi

11.20 Finale individuale alle clavette

12.00 Finale individuale al nastro

12.36 Finale di squadra nastri e palle