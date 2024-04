Paolini-Jimenez Kasintseva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Victoria Jimenez Kasintseva nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La tennista toscana cerca la sua prima vittoria nel torneo madrileno e questa volta ci prova da n°13 del ranking mondiale in una stagione di tante ‘prime volte’. La scorsa settimana a Stoccarda un altro bel torneo per Jasmine, che dopo un bye al primo turno ora attende la giovane classe ’05 di casa. La talentuosa iberica ha terminato in lacrime (di gioia) il match contro la cinese Lin Zhu e vuole dare tutto in un altro match in cui partirà nettamente con gli sfavori del pronostico.

Paolini e Jimenez Kasintseva scenderanno in campo oggi (venerdì 26 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata a partire dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.