Una lieve paralisi facciale non ferma Joel Embiid: 50 punti contro i Knicks in gara-3

I Philadelphia 76ers di coach Nick Nurse superano per 125-114 I New York Knicks, e accorciano le distanze, portando la serie sul 2-1, riaprendo così il discorso qualificazione. Protagonista assoluto del successo targato 76ers è Joel Embiid. Il gigante americano decide la partita con una prestazione straripante; infatti, per lui sono 50 i punti messi a segno, insieme a 8 rimbalzi e 4 assist. Il lungo in maglia numero 21, grazie alla splendida performance di questa notte, diventa, insieme a stelle del calibro di Nikola Jokic, Wilt Chamberlain e Bob McAdoo, il quarto centro della storia Nba a segnare 50 punti in una partita playoff, che si aggiunge ad un altro record che lo incorona come primo giocatore della storia dei playoff a raggiungere quota 50 con meno di 20 tiri tentati. “The Process” torna quindi al centro della scena, e mettendosi alle spalle le prestazioni non esaltanti delle prime due gare, torna in formato MVP, decidendo così la gara con il suo pazzesco cinquantello. La performance dell’ex Kansas fa ancora più rumore perché, oltre il problema al ginocchio che lo ha tormentato questa stagione, Embiid avrebbe riportato una paralisi di Bell, ovvero una parziale paralisi del viso. Così si è espresso nel dopo partita in merito a questa condizione: “È stato piuttosto fastidioso con il lato sinistro del mio viso, la mia bocca e il mio occhio. È stata dura ma non sono uno che molla…È un peccato… Devo continuare a spingere”.

Oltre a descrivere il suo stato fisico, Embiid ha parlato anche del compagno Tyrese Maxey, che si è appena aggiudicato il premio di Most Improved Player. Così il numero 21: “I passi che ha compiuto ogni anno sono stati straordinari… Lavora sempre duramente”, dimostrando così stima e sintonia con il giovane campione. Per dare una scossa e riaprire la serie ci voleva la straordinaria forza e l’incredibile qualità di Embiid, ora Philly ha riaperto la serie, è sicuramente farà di tutto per ribaltare il risultato.