Cagliari-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cagliari-Parma, match dello stadio Druso valevole per l’andata delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver superato il turno preliminare, vogliono continuare il loro cammino in questa post season per puntare al ritorno in Serie A dopo una sola stagione. Gli uomini di Fabio Pecchia, dal loro canto, hanno una leggera posizione di vantaggio grazie alla regular season, ma hanno intenzione di vincere il doppio confronto sul campo. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 30 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

