Regolamento Cagliari-Parma, playoff Serie B 2022/2023: come funziona in caso di parità di punteggio

Tutto pronto alla Unipol Domus per la sfida tra Cagliari e Parma, valevole per l’andata delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli uomini guidati da Claudio Ranieri, dopo aver superato il turno preliminare contro il Venezia, vogliono continuare il loro cammino in questa post season per puntare al ritorno in Serie A dopo una sola stagione. La compagine emiliana, dal suo canto, ha una leggera posizione di vantaggio grazie alla regular season, ma ha intenzione di vincere il doppio confronto sul campo. Il regolamento prevede che, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, passi in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore.

