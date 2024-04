Brindisi-Treviso oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brindisi-Treviso, sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa importante, che vede i ragazzi di coach Sakota impegnati in un match casalingo alla caccia di due punti per poter alimentare i sogni salvezza, con soli cinque turni ancora da disputare. Tre successi nelle ultime cinque partite dimostrano che i pugliesi ce la stanno quantomeno mettendo tutta, in tal senso, ma un distacco di quattro punti dal terzultimo posto rimane ancora un gap difficile da colmare. Di fronte, poi, c’è una squadra in salute, che ha dato una svolta alla propria classifica vincendo le ultime quattro sfide, che hanno permesso ai veneti non solo di allontanarsi in maniera netta dalla zona retrocessione. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 aprile sul parquet del PalaPentassuglia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Treviso, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.