Cremona-Scafati oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cremona-Scafati, sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Scontro diretto nella parte medio-bassa del tabellone, tra due squadre che non stanno attraversando un grande momento di forma, e che puntano a chiudere la stagione quantomeno con tranquillità. Infatti, la squadra di coach Cavina al momento ha sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, un bottino che sembra più che sufficiente con cinque partite ancora da giocare, ma rimane l’obiettivo di chiudere in bellezza una stagione che ha visto dei picchi importanti, da neopromossa. I campani, da canto loro, potrebbero ancora sperare nei playoff, ma serve invertire la tendenza che li ha visti vincere una sola delle ultime sei partite. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 7 aprile sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cremona-Scafati, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.