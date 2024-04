Pisa-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Feralpisalò, match dell’Arena Garibaldi valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Ai padroni di casa guidati da Alberto Aquilani manca ancora qualche punto per riuscire a centrare la salvezza, ma allo stesso tempo continua a fare un pensierino ai playoff. La compagine di Marco Zaffaroni, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere per mantenere vive le proprie speranze di salvezza. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque sfide e vogliono ottenere i tre punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La formazione ospite, invece, ha ottenuto due successi nelle ultime quattro gare e spera di centrare il terzo per alimentare le proprie speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA