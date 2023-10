Brindisi-Pesaro oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brindisi-Pesaro, sfida valida come 3^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. A incontrarsi sono due tra le squadre che sono ancora a secco di punti, dopo aver perso nelle prime due uscite stagionali: per entrambe, quindi, si tratta di un’occasione importante per sbloccarsi. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di sabato 14 ottobre sul parquet del PalaPentassuglia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Pesaro, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.