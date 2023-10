Wta Zhengzhou 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 500 di Zhengzhou 2023, torneo di scena da lunedì 9 a domenica 15 ottobre. A poche settimane dalle Finals di Cancun ci sono ancora da assegnare alcuni posti tra le prime otto e tutte le giocatrici ancora in corsa proveranno a fare bottino pieno in questo 500 cinese. Da Karolina Muchova a Maria Sakkari, passando per Ons Jabeur e Marketa Vondrousova. Al via, tra main draw e qualificazioni, anche Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo di Zhengzhou anche in streaming tramite la live streaming disponibile sul sito ufficiale della stessa emittente, fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 500 di Zhengzhou 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole delle protagoniste per tutto l’arco dei sette giorni dell’evento.

Lunedì 9 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00, 13.00 e 15.00 (primo turno)

Martedì 10 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00, 13.00 e 15.00 (primo turno)

Mercoledì11 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00, 12.30 e 15.00 (secondo turno)

Giovedì12 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00, 12.30 e 15.00 (secondo turno)

Venerdì13 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00, 12.30 e 15.00 (quarti di finale)

Sabato 14 ottobre – LIVE alle ore 12.30 e 14.30 (semifinali)

Domenica 15 ottobre – LIVE alle ore 13.30 (finale)