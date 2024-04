Brescia-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Ternana, match dello stadio Rigamonti valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi guidati da Rolando Maran stanno lottando per qualificarsi ai playoff e hanno bisogno di conquistare una vittoria davanti ai loro tifosi. La compagine rossoverde, dal suo canto, è in piena lotta per la salvezza e non può più permettersi di lasciare per strada troppi punti. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita nello scorso turno, sperano di tornare alla vittoria per consolidare l’attuale piazzamento in zona playoff. Gli ospiti, invece, arrivano da un importante successo e vogliono dare continuità per allontanrsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

