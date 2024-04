Formula 1, qualifiche GP Cina oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

Il quinto appuntamento del mondiale di Formula 1 va in scena sul circuito di Shanghai. Il Gran Premio di Cina torna a disputarsi quattro anni dopo l’ultima volta e le novità sono diverse. Per la prima volta nella storia la griglia vanta la presenza di un pilota cinese, Zhou Guanyu del team Stake, che arriva a disputare il Gran Premio casalingo alla sua terza stagione in Formula 1. La grande novità è però il format straordinario presentato dal Circus per l’occasione, ovvero il primo weekend sprint del mondiale 2024. Il programma vede andare in scena una sola sessione di prove libere, le qualifiche sprint, la sprint, le qualifiche tradizionali e infine il Gran Premio della domenica.

Archiviata la sprint, i piloti torneranno in pista nella giornata di sabato 20 aprile per le qualifiche. La sessione scatterrà alle 09:00 del mattino italiane e deciderà la griglia di partenza della gara di domenica, assegnando la pole position. Le qualifiche saranno visibili in diretta a tutti gli abbonati Sky, precisamente sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Inoltre, sarà garantita la copertura televisiva sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it è pronto a offrirvi tutti gli aggiornamenti in diretta, in modo da non farvi perdere nemmeno un attimo dell’azione in pista.