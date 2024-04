Formula 1, qualifiche GP Cina replica in chiaro: orari, programma e come seguirle

La Cina torna ad ospitare la Formula 1, dopo uno stop forzato durato quattro anni a causa della pandemia da Covid-19. Il circuito Shanghai è ora pronto ad essere nuovamente palcoscenico del paddock, che disputa qui il quinto round della stagione 2024. Il Circus si presenta con diverse novità dall’ultima volta che ha fatto tappa in terra cinese, tra cui la creazione del format sprint, che vede la luce per la prima volta in questa stagione. La Formula 1 ha infatti previsto sei weekend sprint, tra cui proprio quello del Gran Premio di Cina. Il programma vede quindi i venti piloti impegnati in una sola sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche sprint – tutto il venerdì – e poi gara sprint e qualifiche tradizionali nella giornata di sabato. Chiude il weekend il tradizionale Gran Premio della domenica. Le qualifiche andranno in scena nella giornata di sabato 20 aprile, a partire dalle 9:00 italiane. La visione in diretta sarà disponibile solo agli abbonati Sky, ma poco più tardi la sessione sarà visibile anche in chiaro. Tv8 infatti propone nel proprio palinsesto la replica, con il semaforo della pitlane che diventerà verde alle 12:00 italiane.