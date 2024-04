Italia-Germania in tv: data, orario e diretta tv playoff Mondiali curling maschile 2024

Si entra nella fase calda dei Mondiali di curling maschili 2024, in corso a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) tornano sul ghiaccio per affrontare, nei playoff per entrare in semifinale, la Germania di Marc Muskatewitz ed i compagni Benjamin Kapp, Felix Messenzehl e Johannes Scheuerl (Mario Trevisiol riserva). L’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato 6 aprile al KSS Freizeitpark di Schaffhausen, in Svizzera.