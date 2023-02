Brescia-Pesaro domani in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Final Eight Coppa Italia A1 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brescia-Pesaro, sfida valida come semifinale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Gli uomini di coach Magro arrivano dal sorprendente successo sull’Olimpia Milano, che ha interrotto una striscia di sei sconfitte consecutive. La formazione di coach Sakota, da canto suo, ha eliminato Varese dopo un’ottima prestazione. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 18 febbraio sul parquet del Pala Alpitour di Torino. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brescia-Pesaro di Coppa Italia di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su NOVE, oppure su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e in streaming su Sky Go e Dazn, oppure ancora sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre ad essere disponibile direttamente su Dazn stesso. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.