Sassuolo-Napoli 0-2, Spalletti: “Grande prestazione. Eintracht? Squadra fortissima”

“Mille panchine? Per me mille notti insonni quelle prima delle partite. Andiamoci piano con i paragoni con Barcellona e Manchester City, bene le cose che sappiamo fare, l’aggressione quando perdiamo palla per esempio. Stasera è stata una grande prestazione dal punto di vista generale, paragonandola alle ultime partite in cui abbiamo vinto ma con meno qualità, invece stasera nel possesso palla, nella gestione delle fasi, nell’essere squadra mi è sembrato siamo stati meglio rispetto alle ultime”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la vittoria sul campo del Sassuolo prima del match di Champions: “L’Eintracht è una squadra fortissima, che ripiega bene e attacca gli spazi con velocità. È una formazione abituata a giocare per la singola gara. È più abituata a noi sulle sfide da dentro o fuori e lo scorso hanno ha vinto l’Europa League”.

Sul siparietto con un tifoso disabile che il mister di Certaldo ha salutato a fine partita: “Un ragazzo che conosco da tanti anni, anche quando allenavo altrove. Questa sera ha potuto partecipare e ho salutato volentieri Gigi, è una cosa normale, è un amico”.