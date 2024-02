Brescia-Napoli in tv: programma, orario e diretta Coppa Italia 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brescia-Napoli, sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket. Prima in classifica dopo venti giornate, con un ruolino di marcia decisamente notevole, la squadra di coach Magro proverà a stupire anche in questa competizione, dopo aver vinto la scorsa edizione. Il primo ostacolo è però insidioso, con i partenopei che hanno sì un rendimento piuttosto altalenante, ma hanno dimostrato di essere capaci di exploit di alto livello. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 15 febbraio sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino. Di seguito, le informazioni per seguire in Brescia-Napoli, valida per la Coppa Italia 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta in tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su Dazn e su Eurosport 1, disponibile anche su Sky, Sky Go e sullo stesso Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.