Diffidati Milan-Rennes, rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Milan-Rennes, ecco i giocatori rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024. Sono due i rossoneri a rischio squalifica se rimedieranno un’altra ammonizione contro i francesi: uno però non sarà della partita, è l’infortunato lungodegente Fikayo Tomori, viceversa Yunus Musah è diffidato e se scenderà in campo e verrà ammonito allora salterà il ritorno in terra transalpina.