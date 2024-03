Brescia-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Catanzaro, match del Rigamonti valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le vogliono puntare alla qualificazione ai playoff per provare a sognare il ritorno in Serie A dopo una stagione molto complicata. La compagine giallorossa, dal suo canto, continua a coltivare il sogno di agguantare la seconda posizione e di conquistare la promozione diretta in Serie A. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta subita al Tardini contro il Parma e sperano di tornare subito al successo, mentre i giallorossi, dopo il ko con la Reggiana, hanno bisogno di reagire per non perdere terreno dalle rivali. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

