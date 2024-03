Reggiana-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Spezia, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi guidati da Alessandro Nesta sperano di portare a casa i tre punti davanti ai loro tifosi per allontanarsi dalla zona playout. La squadra ligure, dal suo canto, vuole assicurarsi i tre punti per continuare a lottare per restare in Serie B. Dopo il grande colpo esterno compiuto la scorsa settimana al Ceravolo contro il Catanzaro, gli emiliani sperano di trovare continuità di risultati. I bianconeri, invece, sono tornati al successo contro il Sudtirol e hanno intenzione di fare altri punti preziosi in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

