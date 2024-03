Carrarese-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana è in piena lotta per il terzo posto e vuole continuare a consolidarlo portando a casa una vittoria davanti ai suoi tifosi. La compagine bianconera, dal suo canto, spera di centrare un importante successo in trasferta in chiave playoff. I padroni di casa sono terzi in classifica e arrivano da tre pareggi e due vittorie, con l’obiettivo di consolidare il loro piazzamento. Gli ospiti, invece, hanno raccolto una sola sconfitta nelle ultime cinque gare e spera di ottenere i tre punti in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

