Spal-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni riguardanti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Cittadella, match del Paolo Mazza valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli uomini guidati da Massimo Oddo, dopo la sconfitta contro il Frosinone, si ritrovano all’ultimo posto in classifica ed hanno bisogno di vincere per rialzare la testa. I granata, invece, sperano di proseguire la loro serie di risultati utili consecutivi e, magari, rilanciarsi in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA