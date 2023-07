Boxe, Pietro Rossetti vs Yanis Mehah oggi in tv: programma, orario e streaming

Pietro Rossetti contro Yanis Mehah. Stasera, sabato 1° luglio, al PalaFijlkam di Ostia (RM) avrà luogo l’incontro valido per la cintura UE dei pesi welter, che è nelle mani del 24enne romano reduce dalla vittoria sul francese Kani a Montpellier. Stavolta Rossetti combatterà davanti al pubblico di casa in una riunione spettacolare, che vede impegnati anche Giovanni De Carolis e Mattia Faraoni. L’evento intero di Ostia sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Dazn, ma per assistere all’evento di Rossetti sarà necessario aspettare almeno le 22:00. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale.

Quinto nelle classifica EBU, Rossetti cerca una vittoria che potrebbe spalancargli le porte della chance europea. Di fronte c’è il francese imbattuto Yanis Mehah, 12 vittorie e nessuna sconfitta, definito “un bel mancino, scattante, con un vantaggio in altezza” da Rossetti nella nostra intervista. Nel sottoclou (che inizierà alle 17:30) questi gli altri nomi della serata di boxe di Ostia: Gabriele Granaldi, Matteo Giovannini, Mauro Loli, Marco Filippi, Mery Di Bari, Chiara Gregoris, Leonardo Caputi, Manolo Bacchini, Annalisa Brozzi, Giuseppina di Stefano, Max Buccheri, Yoel Angeloni, Tiziano Barilotti e Simona Salvatori.

Programma

Pietro Rossetti vs Yanis Mehah (Difesa volontaria del Titolo dell’Unione Europea dei Pesi Welter, 12×3)

Giovanni De Carolis vs Douglas Ataide (pesi supermedi, 10×3)

Gabriele Granaldi vs Matteo Giovannini (pesi mediomassimi, 6×3)

Massimiliano Buccheri vs Marco Zolli (pesi medi, 4×3)

Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura (pesi massimi leggeri, 6×3)

Manolo Bacchini vs Leonardo Caputi (pesi leggeri, 6×3)

Chiara Gregoris vs Di Bari Mary (pesi minimosca, 6×2)

Mauro Loli vs Marco Filippi (pesi superleggeri, 6×3)

Anna Lisa Brozzi vs Eva Magno (pesi Supergallo, 6×2)

Giuseppina Di Stefano vs Antonina Cuti (pesi gallo, 6×2)

Simona Salvatori vs Rita Ashton (pesi gallo, 6×2)

Sonia Fracassi vs Leonora Pace (pesi leggeri, 4×2)

Tiziano Barilotti vs Sven Zammit (pesi superwelter, 6×3)