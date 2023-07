Boxe, Giovanni De Carolis-Douglas Ataide oggi in tv: programma, orario e streaming

Grande attesa per rivedere sul ring Giovanni De Carolis che stasera, sabato 1° luglio, sfiderà Douglas Ataide nel match più atteso della serata del Palafijlkam, a Roma, Ostia. Potrete seguire l’incontro e l’intero evento su Dazn a partire dalle 19:30, ma per assistere al match del pugile romano bisognerà aspettare almeno le 22:00. Non c’è un titolo in palio nella serata romana, visto che il titolo Intercontinentale WBO è tornato sul ‘mercato’. Si tratta comunque di un appuntamento speciale per due motivi. Prima di tutto, De Carolis cerca indicazioni importanti sul suo momento pugilistico in vista della sfida per il titolo europeo contro Kevin Lele Sadjo (l’incontro continentale si disputerà in Francia, mentre oggi De Carolis combatterà in casa, davanti al caloroso pubblico romano). Ma anche perché Giovanni si presenta nella doppia veste di pugile e promoter con l’organizzazione di una serata che vede coinvolti anche Pietro Rossetti, che deve difendere la cintura UE dei welter, e Mattia Faraoni. Occhi puntati su altri talenti della scena romana in un sottoclou da non perdere. Occhi puntati quindi su Gabriele Granaldi, Matteo Giovannini, Mauro Loli, Marco Filippi, Mery Di Bari, Chiara Gregoris, Leonardo Caputi, Manolo Bacchini, Annalisa Brozzi, Giuseppina di Stefano, Max Buccheri, Yoel Angeloni, Tiziano Barilotti e Simona Salvatori.

SEGUI LA DIRETTA

Sportface.it vi offrirà una diretta testuale dell’incontro dell’ex campione del mondo dei supermedi. Orario 22:00 circa.

Programma

Pietro Rossetti vs Yanis Mehah (Difesa volontaria del Titolo dell’Unione Europea dei Pesi Welter, 12×3)

Giovanni De Carolis vs Douglas Ataide (pesi supermedi, 10×3)

Gabriele Granaldi vs Matteo Giovannini (pesi mediomassimi, 6×3)

Massimiliano Buccheri vs Marco Zolli (pesi medi, 4×3)

Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura (pesi massimi leggeri, 6×3)

Manolo Bacchini vs Leonardo Caputi (pesi leggeri, 6×3)

Chiara Gregoris vs Di Bari Mary (pesi minimosca, 6×2)

Mauro Loli vs Marco Filippi (pesi superleggeri, 6×3)

Anna Lisa Brozzi vs Eva Magno (pesi Supergallo, 6×2)

Giuseppina Di Stefano vs Antonina Cuti (pesi gallo, 6×2)

Simona Salvatori vs Rita Ashton (pesi gallo, 6×2)

Sonia Fracassi vs Leonora Pace (pesi leggeri, 4×2)

Tiziano Barilotti vs Sven Zammit (pesi superwelter, 6×3)