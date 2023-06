Boxe, Giovanni De Carolis vs Douglas Ataide in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 41

Aspettando l’incontro per il titolo europeo, Giovanni De Carolis sfiderà Douglas Ataide sabato 1° luglio nell’incontro principale del Roma Boxing Show, evento organizzato proprio dalla promotion dell’ex campione del mondo dei supermedi. La diretta dell’evento sarà affidata a Dazn. Diciannove vittorie, tre sconfitte e un pareggio per Ataide, che rappresenta un ostacolo abbordabile ma da non sottovalutare per il romano, che è lo sfidante ufficiale del francese Kevin Lele Sadjo, attuale detentore della cintura europea. L’incontro di sabato non andrà in scena prima delle 22:30/23:00. Prima di vedere Giovanni De Carolis, occhi puntati su altri esponenti della boxe italiana: a partire da Pietro Rossetti, chiamato alla difesa del titolo UE dei welter contro il francese Yanis Mehah. Ancora prima spazio alla sfida di Mattia Faraoni contro Hamilton Ventura. Nel sottoclou (che inizierà alle 17:00) questi i nomi dei pugili protagonisti: i mediomassimi Gabriele Granaldi e Matteo Giovannini, i superleggeri Mauro Loli e Marco Filippi, le mini mosca Mery Di Bari e Chiara Gregoris, i superleggeri Leonardo Caputi e Manolo Bacchini, il peso piuma Annalisa Brozzi, la supermosca Giuseppina di Stefano, il peso medio Max Buccheri, il peso leggero Yoel Angeloni, il super welter Tiziano Barilotti e il gallo Simona Salvatori.

Programma

Intorno alle 23:00, Giovanni De Carolis vs Douglas Ataide (supermedi)

Pietro Rossetti vs Yanis Mehah (Titolo UE pesi welter)

Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura (pesi cruiser)

Gabriele Granaldi vs Matteo Giovannini (pesi mediomassimi)

Mauro Loli vs Marco Filippi (pesi superleggeri)

Mery Di Bari vs Chiara Gregoris (pesi mini mosca)

Leonardo Caputi vs Manilo Bacchini (pesi superleggeri)

Anna Lisa Brozzi vs da definire (pesi piuma)

Giuseppina Di Stefano vs da definire (pesi super mosca)

Massimiliano Buccheri vs da definire (pesi medi)

Yoel Angeloni vs da definire (pesi leggeri)

Tiziano Barilotti vs da definire (pesi superwelter)

Simona Salvatori vs da definire (Pesi gallo)