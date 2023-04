Boxe, Gervonta Davis vs Ryan Garcia stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 1

La notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile è tutta di Gervonta Davis e Ryan Garcia. Sono loro i due nuovi fuoriclasse dei pesi leggeri a salire sul ring e a contendersi una chance per il titolo mondiale. In realtà, Davis un titolo già ce l’ha: la cintura Wba Regular, ma il titolo Super è nelle mani di Devin Haney, campione indiscusso e prossimo avversario di Lomachenko. Insomma, i pesi leggeri sono in fermento e l’incontro di stanotte è il primo capitolo di una lunga saga. L’evento inizierà alle 02:00 della notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile, mentre l’incontro principale dovrebbe andare in scena intorno alle 05:00. Al momento non è prevista una diretta tv o streaming su Dazn che non prevede l’evento nel suo palinsesto (presente invece il match di Maria Cecchi contro Laura Grzyb per il titolo dei supergallo). L’unico modo per seguire il match tra Davis e Garcia in Italia sarà quindi Fite.tv che trasmetterà l’evento in streaming (disponibile anche sul suolo italiano) in pay per view ($19.99). Sportface.it invece vi offrirà la cronaca dettagliata del match e le parole dei protagonisti.

Evento Ryan Garcia – Gervonta Davis (FITE TV, ore 05:00)

Dalle 02:00, Elijah Garcia vs. Kevin Salgado (pesi medi)

A seguire, Gabriel Rosado vs. Bektemir Melikuziev (pesi supermedi)

A seguire, David Morrell vs. Yamaguchi Falcao (Titolo Wba Regular pesi supermedi)

Intorno alle 05:00, Gervonta Davis vs. Ryan Garcia (pesi leggeri)