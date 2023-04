Spezia e Verona a pari punti, chi si salverebbe? Ecco cosa dice il regolamento per la salvezza

La vittoria conquistata dall’Hellas Verona contro il Bologna nell’anticipo della trentunesima giornata ha infiammato la lotta per la salvezza nel campionato di Serie A 2022/2023. In questo momento, infatti, gli uomini guidati da Marco Zaffaroni si trovano appaiati al quart’ultimo posto con lo Spezia a quota 26 punti, una situazione estremamente delicata anche se i liguri devono ancora scendere in campo contro la Sampdoria, in quello che per i blucerchiati è un vero e proprio dentro o fuori. Ad ogni modo in caso di arrivo a pari punti anche al termine della stagione il nuovo regolamento non prevede che vengano conteggiati gli scontri diretti di Verona e Spezia, bensì prevede che si disputi uno spareggio tra le due squadre coinvolte nella lotta. La vincitrice sarebbe salva e resterebbe in Serie A, mentre la perdente retrocederebbe in Serie B.