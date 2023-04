LA Clippers-Phoenix Suns stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. Quella che poteva essere una grandissima serie tra due delle migliori squadre ad ovest ancora una volta è fortemente condizionata dagli infortuni. Oltre a Paul George, che già è stato confermato salterà tutto questo primo turno, i Clippers dovranno fare ancora a meno di Kawhi Leonard per la seconda partita consecutiva. A questo punto per i Suns diventa obbligatorio provare a vincere di nuovo in trasferta e tornare in Arizona sul 3-1. La palla a due è prevista stasera, sabato 22 aprile, alle ore 21:30. Diretta su Sky Sport NBA, e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.