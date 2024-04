Boxe, Devin Haney vs Ryan Garcia stanotte in tv: data, orario, streaming

Tutto pronto per la sfida dei superleggeri tra Devin Haney e Ryan Garcia al Barclays Center di New York. L’evento è in programma nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile con orario di inizio in programma alle 02:00, mentre per il main event tra Haney e Garcia bisognerà aspettare almeno le 04:30. L’intera riunione sarà trasmessa su Dazn in modalità pay per view al prezzo di 14.99 euro. Si tratta di uno dei match più attesi dell’anno, ma non sarà valido, come previsto originariamente, per il titolo mondiale WBC dei superleggeri. Garcia infatti ha mancato il peso di tre libbre e di conseguenza il combattimento è stato spogliato di ogni corona in palio. Devin Haney, detentore della cintura WBC, ha un record incredibile di 31 vittorie e zero sconfitte. Negli ultimi match ha battuto Regis Prograis, Vasyl Lomachenko e George Kambosos (superato due volte). Garcia ha 24 vittorie in carriera, ma con una sconfitta di lusso contro il fuoriclasse Gervonta Davis. Ora c’è la sfida tra due dei big della divisione. Chi sarà campione del mondo al termine dei dodici (o meno) round? Sarà possibile scoprirlo su Dazn nella notte.

Data e orario: Domenica 21 aprile, a partire dalle ore 02:00

Diretta TV o STREAMING: DAZN in pay per view (14.99 euro)

IL PROGRAMMA

Devin Haney vs. Ryan Garcia (catchweight)

Arnold Barboza Jr vs. Sean McComb (pesi superleggeri)

Bektemir Melikuziev vs. Pierre Dibombe (pesi supermedi)

John Ramirez vs. David Jimenez (pesi supermosca)

Charles Conwell vs. Gustavo Vittori (pesi superwelter)