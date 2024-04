Boxe, Devin Haney vs Ryan Garcia in tv: data, orario, streaming

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile Devin Haney e Ryan Garcia saliranno sul ring del Barclays Center di New York, dove sarà in palio il titolo mondiale WBC dei pesi superleggeri, detenuto dal 25enne di San Francisco. A trasmettere uno degli eventi più attesi dell’anno (in programma dalle ore 02:00) sarà Dazn in modalità pay per view al prezzo di 14.99 euro. Dodici round di fuoco in uno dei match più impegnativi della carriera di Haney, ancora imbattuto, con un record di 31 vittorie, zero pareggi e sconfitte. Haney ha battuto George Kambosos Jr per ben due volte, superando poi un altro fuoriclasse come Vasyl Lomachenko. Nell’ultimo impegno lo statunitense è riuscito a battere Regis Prograis. Haney ha una tecnica da fenomeno, ma non è un artista del ko: negli ultimi otto match ha sempre vinto ai punti (sempre per decisione unanime). Discorso diverso per Ryan Garcia, che lo scorso anno ha subìto la prima sconfitta della carriera contro Gervonta Davis e che in carriera ha vinto prima del limite 20 incontri su 24. L’evento targato Matchroom, come detto, inizierà alle ore 02:00 (orario italiano), ma per il main event tra Haney e Garcia bisognerà aspettare almeno le 04:30, se non di più (gli orari sono legati anche alla durata dei match dell’undercard).

Data e orario: Domenica 21 aprile, dalle ore 02:00

Dove: New York

Diretta TV o STREAMING: DAZN in pay per view

LA CARD

Devin Haney vs. Ryan Garcia (titolo WBC pesi superleggeri)

Arnold Barboza Jr vs. Sean McComb (pesi superleggeri)

Bektemir Melikuziev vs. Pierre Dibombe (pesi supermedi)

John Ramirez vs. David Jimenez (pesi supermosca)

Charles Conwell vs. Gustavo Vittori (pesi superwelter)