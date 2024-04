Ryan Garcia manca il peso e paga una multa: il supermatch con Haney non sarà valido per il Mondiale WBC

Clamoroso. O forse no, visto che Devin Haney, campione mondiale WBC dei superleggeri, lo aveva pronosticato. E aveva ragione: Ryan Garcia, suo sfidante per il match di domenica mattina, ha mancato il peso ufficiale dei superleggeri, sforando di 3,2 libbre (1.5 kg, tantissimo) il limite di 140 della divisione. Il combattimento del Barclays Center non è stato mai a rischio, con le parti che si sono subito attivate per trattare un nuovo accordo, ma la sfida non sarà ovviamente valevole per il titolo mondiale WBC, che resterà nelle mani di Haney, pugile imbattuto con 32 vittorie e zero sconfitte. Garcia (24 successi e 1 sconfitta nel suo record) dovrà pagare anche una multa, come annunciato dal 25enne di San Francisco che su ‘X’ ha reso noto che il suo rivale dovrà sborsare 500.000 dollari per ogni libbra in eccesso. Totale di 1.5 milioni. Troppi secondo Garcia che ha risposto sempre sull’ex Twitter: “Tre libbre non sono niente, basta piangere”. Un pasticcio che toglie fascino ad uno degli incontri più attesi dell’anno.