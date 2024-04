Berrettini-Munar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Matteo Berrettini se la vedrà contro Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città marocchina. Il campione romano ha bagnato il suo ritorno sul rosso annichilendo in due set il russo naturalizzato kazako Alexander Shevchenko. Nessun particolare problema anche per il top ottanta spagnolo, che ha debuttato domando il transalpino Luca Van Assche. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Berrettini che partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Fondamentale la resa al servizio del capitolino, che dovrà impedire all’iberico di rispondere e dare inizio allo scambio. In palio per Matteo c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra il connazionale ed amico Lorenzo Sonego oppure il top cento indiano Sumit Nagal.

SEGUI IL LIVE DI BERRETTINI-MUNAR

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI