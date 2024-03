Bahcesehir-Varese in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Bahcesehir-Varese, sfida valida come ritorno delle semifinali della Europe Cup 2023/2024 di basket. Dopo il primo round all’Itelyum Arena, la squadra di coach Bialaszewski è attesa dalla trasferta a Istanbul per il secondo e definitivo atto, al cui termine verrà decretata la squadra che passerà in finale. Una partita esterna decisamente complicata per Varese, considerando che il Bahcesehir non solo ha vinto la competizione appena due stagioni fa, ma in questa sembra decisa a ripetersi: dopo aver dominato il proprio girone sia nella prima che nella seconda fase, la squadra turca è stata protagonista di un quarto di finale notevole, in cui, al ritorno davanti al proprio pubblico, ha annichilito il Porto, ribaltando lo svantaggio maturato all’andata. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 3 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Bahcesehir-Varese, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.