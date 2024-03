Berrettini-Gaston in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2024

Matteo Berrettini sfiderà Hugo Gaston nel primo turno dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024, torneo in programma da martedì 12 a domenica 17 marzo. Finalmente, dopo sei mesi di stop e tanti rinvii, pare essere arrivato il momento del ritorno in campo dell’ex numero sei del ranking mondiale. Matteo si è messo alle spalle l’infortunio alla caviglia e ora è pronto a fare il suo esordio nel ricco torneo challenger in Arizona contro il talentuoso transalpino Hugo Gaston. Difficile fare previsioni, considerata la lunga assenza dai campi del romano, che come prima cosa testerà il suo fisico dopo diversi mesi di stop. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

