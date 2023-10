Benevento-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Picerno, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione sannita ha scalato la classifica fino alla seconda posizione e vuole tentare il sorpasso ai danni della Juve Stabia capolista per prendersi la vetta. Anche la compagine ospite sta andando molto bene e vuole confermarsi nei piani alti della classifica, poiché con un successo agguanterebbe proprio i suoi avversari odierni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

