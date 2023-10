LIVE – Benevento-Picerno 0-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Benevento-Picerno, match valido per la ottava giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Sfida ai piani altissimi questa dello stadio Vigorito, visto che i sanniti sono secondi a quota 14 e i lucani invece quinti a 11 punti. C’è dunque in palio tanto in ottica playoff e promozione diretta, chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 14 di domenica 15 ottobre.

Benevento-Picerno 0-1 (17′ Murano)

21′ – Continua il pressing degli ospiti, con il Benevento chiuso in difesa

18′ – MURANO IN GOL! 0-1!

15′ – Tira Murano, ma la palla finisce sopra la traversa

12′ – Pressing del Picerno, che tenta di sbloccare la partita

10′ – Attacco del Benevento, ma si alza la bandierina del guardalinee

9′ – Tenta di rispondere il Picerno, con un pressing e un attacco che però non trova la porta

4′ – Attacca il Benevento, ma la verticalizzazione viene impedita dagli avversari

1′ – E’ iniziata la partita!